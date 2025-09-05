Huh hellettä! Porissa yli 25 asteen lukemat mittarissa

2305 Toukokuun ennätyshelle helle lämpömittari Helsinki
Julkaistu 05.09.2025 16:39(Päivitetty 05.09.2025 16:52)
Toimittajan kuva

Jari Heikkilä

jari.heikkila@mtv.fi

Helleraja on ylitetty tänään Porissa.

Ilmatieteen laitos kertoo viestipalvelu X:ssä, että tästä päivästä tuli tämän vuoden 34 hellepäivä. Lämpötila kohosi noin kello 16 Porin Isomäen mittausasemalla 25,1 asteeseen. 

Keskimäärin hellettä ei mitata syyskuussa joka vuosi.

Foreca kertoo sivuillaan, että tätä päivää ennen edellisen kerran hellettä on ollut 15. elokuuta, jolloin Kuhmossa mitattiin 26,0 astetta.

– Sää jatkuu tuoreimpien ennusteiden mukaan lämpimänä ainakin ensi viikon loppuun asti. Lähipäivinäkin ainakin hätyytellään paikoin hellerajaa ja lämpötila kohoaa yleisesti 20 ja 24 asteen välille, toteaa meteorologi Joonas Koskela.

Koskela toteaa, että osassa maata sumupilvilautta saattaa kuitenkin torpata lämpötilojen kohoamisen yli 20 asteeseen loppuviikon ja ensi viikon aikana.

Myös viime vuonna tähän aikaan syyskuuta oli meneillään hellejakso. Kyseinen jakso kesti kahdeksan päivää, 3.–10. syyskuuta 2024. Tämä oli uusi syyskuisten hellepäivien lukumäärän ennätys vuodesta 1961 alkavissa tilastoissa.

HellePoriSääKotimaa

