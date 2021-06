Vihreiden nuoret ehdokkaat rökittivät sisäministeri Ohisalon vaaleissa – Alviina Alametsä uskoo syyn löytyvän tunteita herättävistä teemoista

Vaalituloksia tarkastellessa on laitettu merkille, että monen puolueen niin sanotut isot nimet ja ministerit eivät keränneet kovinkaan suurta äänimäärää. Näin on muun muassa vihreiden osalta, sillä sisäministeri Maria Ohisalo sai näissä kuntavaaleissa 3174 ääntä, mikä on 1200 ääntä vähemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2017.