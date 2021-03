Onko hallitus nostamassa bensan hintaa? Vihreiden Emma Kari: "Päästöt tullaan puolittamaan"

Emma Karin mukaan päästötavoitteisiin pyritään monilla eri keinoilla, joista viimeinen on polttoaineen hintaan liittyvä hintaohjaus.

– Ensimmäisenä meillä on valtavat investointipaketit liittyen puhtaaseen liikenteeseen, meillä on erilaisia tukia fossiilisista (polttoaineista) luopumiseen.

Kurvinen on kannassaan selkeämpi. Hänen mukaansa nykyhallitus ei tule tekemään sellaisia linjauksia, jotka nostaisivat polttoaineiden hinnat pilviin.

– Ei tule tekemään ainakaan mitään sellaisia veronkorotuksia tai mitään päästökauppamalleja, jotka räjäyttäisivät polttoaineen litrahinnan. On peloteltu yli kahden euron litrahinnoilla, kymmenien senttien korotuksilla. Keskusta ei tule sellaisia hyväksymään. Olen varma siitä, että pystymme uusien teknologioiden ja menetelmien kautta päästövähennyksiä tekemään.

– Me emme peräänny pätkääkään siitä tavoitteesta, että nämä päästöt tullaan puolittamaan. Jos se edellyttää polttoaineen hintaohjausta, niin viimeisimpänä vaihtoehtona siihen mennään. Tämä hallitus on sitoutunut ilmastotavoitteissa pysymiseen ja siitä me pidämme myös huolen.