Hallitus väläytti kyselytunnilla täsmätoimia liikennepolttoaineiden hintojen alentamiseksi

Jakeluvelvoitteen aikatauluun muutoksia?

– Me olemme aikaisemmin sopineet, että tätä nostetaan 34 prosenttiin, mutta meidän on tätä aikataulua katsottava. Me emme missään nimessä omilla toimillamme halua vaikeuttaa nykyistä tilannetta vaan päinvastoin helpottaa, ja sen vuoksi myös tämä jakeluvelvoite on sellainen asia, mitä me joudumme tarkastelemaan, Marin sanoi.