Ministeri Harakka haluaa lisää rahaa liikenteen päästövähennystoimiin: "Nyt on totuuden hetki"

Liikenteen osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes ja päästöt on tarkoitus puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Liikenneministerin mielestä tavoitteen toteuttamista uhkaa nyt rahan puute.

Tämän vuoden budjetissa erilaisiin kannustimiin kuten sähkö- ja kaasuautojen hankintatukiin ja pyöräilyn ja joukkoliikenteen tukiin on varattu vain kolmasosa tarvittavasta rahamäärästä.

– Elämme siirtymäkautta kohti ilmastoystävällistä liikennettä. Nyt on totuuden hetki, tähän tarvitaan myös rahaa. Sovittu fossiilittoman liikenteen tiekartta ei ole täysimääräisesti rahoitettu ja siksi on tärkeää, että nyt kehysneuvotteluissa nämä kaikki toimet rahoitettaisiin, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.).

– Yhdistelmä, että on porkkanaa eli tukia ja apua ja sitten kiristyviä tavoitteita on paras keino saavuttaa nämä päästövähennykset, huomauttaa Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen.

"Painetta bensiinin ja dieselin hinnannousulle on jatkuvasti"

– Polttoaineiden hinnan nousu riippuu ennen kaikkea tällä hetkellä maailmanmarkkinahintojen jyrkästä noususta. Painetta bensiinin ja dieselin hinnannousulle jatkuvasti on ja siksi vastuullinen ministeri tilanteessa, jossa autotehdas toisensa jälkeen sanoo, että jatkossa tehdään vain sähköautoja, pyrkii edesauttamaan sitä, että jokainen voi 10 vuoden sisällä vaihtaa uuden auton sähköautoon, perustelee Harakka.

EU:n laajuista liikenteen päästökauppaa odotetaan

"Meiltä puuttuu ohjauskeinoja"

– Meiltä puuttuu ohjauskeinoja. Hallitus on sulkenut pois veroinstrumentin. Sitten meillä on toive EU:n päästökaupasta, mutta sen voima ei välttämättä riitä Suomen taakanjakosektorin velvoitteiden saavuttamiseen. Sitten on ollut pohdinnassa kansallinen päästökauppa, Ollikainen sanoo.