Vihreätkään ei sitoudu nykymuotoisen potilasturvallisuuslain puolelle – näin Maria Ohisalo kommentoi MTV Uutisille

Ohisalo antoi MTV Uutisille haastattelun ennen kuin tuli julki tieto siitä, että Helsingin käräjäoikeus on kieltänyt tulevat lakot teho-osastoilla.

Pääministerin tehtävä on nyt Ohisalon mukaan pitää hallituksen rivit suorina.

– Hallituksessa on tietysti yhteiset pelisäännöt, joiden mukaan mennään, mutta nyt tässä on selvästi ehkä enemmän käyty keskustelua julkisuudessa kuin että olisimme käyneet sen yhdessä loppuun asti hallituksen sisällä. Kiirehän tässä on ollut, lainvalmistelulle kiire ei ole koskaan hyvä lähtökohta, ja sitä pidän itsekin erittäin valitettavana tässä tilanteessa.