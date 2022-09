Hallituksen omista riveistä tyly palaute Aki Lindénille: "Jonkun olisi pitänyt ottaa häneltä puhelin pois"

Hallitus antaa tänään lakiesityksen eduskunnalle. Vaikka vasemmistoliiton ministerit Li Andersson ja Hanna Sarkkinen ovatkin hyväksymässä esitystä hallituksessa, puolueen eduskuntaryhmä on nykymuotoista lakiesitystä vastaan.

– Haluamme olla viimeiseen asti täysillä panoksilla muokkaamassa lakia. On iso asia lähteä ryttyilemään hallitukseen. Sen takia pyrimme käyttämään koko meillä olevan neuvotteluajan, myös eduskunnassa olevan neuvotteluajan, Kontula toteaa.

Ensimmäinen teho-osastolakko on näillä näkymin alkamassa ensi maanantaina.

– Niinhän se on, mutta tällä kertaa neuvottelutulos oli niin kaukana siitä, mitä meillä yleisesti edellytetään, kun lähdetään rajaamaan ihmisten perusoikeuksia, että tämä ei nyt sitten vaan onnistunut, Kontula sanoo.

Kova palaute ministeri Lindénille

Rytkösen mukaan Lindén kertoi saaneensa eilen ministeri Sarkkiselta tiedon, että vasemmistoliiton ministerit äänestävät terveydenhuollon ja kotihoidon kattavan potilasturvallisuuslain puolesta. Julkaisu on sittemmin poistettu.

Kontulan mukaan pääministeri Sanna Marin (sd.) on viestinyt vasemmistoliitolle, että puolue lentää ulos hallituksesta, jos se äänestää potilasturvallisuuslakia vastaan.

"Olisimme rajaamassa työtaisteluoikeutta synnytyksissä ja laboratoriotoiminnoissa"

Laki on hankala pala nieltäväksi kaikille hallituspuolueille, mutta RKP:n mielestä se on toteutettava, jos muuta vaihtoehtoa ei ole.

– Sikäli kun näyttää siltä, että potilasturvallisuus vaarantuu, jokin keino sen estämiseksi on kehitettävä.

Vasemmistoliiton Kontulan mukaan ongelma on se, että laki ei rajoita pelkästään tulevina viikkoina edessä olevia Tehyn ja Superin lakkoja, vaan myös mahdollisia tulevaisuuden lakkoja koko terveysalalla ja osalla sosiaalialaa.

Anders Adlercreutzin mielestä lain rajaaminen vain tietyille terveydenhuollon tai sairaanhoidon aloille on vaikeaa, jos halutaan ehkäistä tapaukset, joissa potilaiden henget vaarantuvat. Kontula on eri mieltä.

– Jos lakko rajautuu tehohoito-osastoihin, ja me olisimme rajaamassa työtaisteluoikeutta synnytyksissä ja laboratoriotoiminnoissa, kyllähän se menee aivan selkeästi ulos siitä, missä suojelutyötä tarvitaan ja missä jonkun henki ehkä sitten vaarantuu, Kontula sanoo.

Kontulan mielestä näin on, sillä lakiesitykseen on tehty merkittäviä muutoksia aivan viime päivienkin aikana.

Adlercreutzin mukaan sanavalinta on väärä, sillä lakia on valmisteltu jo pitkään ja keskusteluja on käyty myös keväällä, kun hoitajaliitot edellisen kerran uhkasivat lakoilla.