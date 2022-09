Vasemmistoliiton Saramo kommentoi potilasturvallisuuslakia MTV Uutisille: "Emme kyllä halua, että tässä tehtäisiin historiallinen virhe"

Hallitus pääsi tänään sopuun siitä, minkälaisen potilasturvallisuuslain se aikoo eduskunnalle esittää.

Lailla pyritään siihen, etteivät suunnitellut teho-osastojen hoitajalakot tämän viikon perjantaista alkaen johda potilasturvallisuuden vaarantumiseen ja jopa kuolemiin.

Vasemmistoliiton ministerit ovat mukana esittämässä lakia eduskuntaan, mutta puolueen eduskuntaryhmä ei kannata lakia nykymuodossaan.

Mistä on kyse, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo?

– Tiedostamme sen, että valtioneuvoston jäsenillä on perustuslaissa velvoite tuoda eduskuntaan lakiesitys, jolla turvataan ihmisten henki ja suojelutyö, ja siihen eduskuntaryhmämme on valmis, mutta emme halua, että laissa on laajempaa lakonmurto-ominaisuutta.

– Se lakiesitys on tarpeettoman laaja. En tässä pykälä pykälältä lähde kommentoimaan. Täytyy sanoa, että se lakiesitys on parantunut huomattavasti tässä matkan varrella, mutta siellä on vielä kohtia, jotka eivät liity tähän välittömään uhkaan. Tässä ollaan nyt tavallaan varmuuden vuoksi estämässä myös muunlaisia lakkotoimia, jotka eivät liity suoraan tähän akuuttiin tilanteeseen.

Voiko tästä tulla vasemmistoliitolle hallituskysymys? Jos lakia ei muuteta, joutuuko vasemmistoliitto harkitsemaan hallituksesta eroamista?

– No tietysti emme halua, että tästä tulisi hallituskysymys, mutta tässä tämänhetkisessä tilanteessa hallitus ei voi tehdä lakia, jota voisi käyttää väärin johonkin muuhun kuin ihmisten suojelemiseen. Sitten tässä on laajempi konteksti. Jos nyt ruvetaan lakkoja murtamaan lailla laajemmin kuin on perusteltavissa, silloinhan tämä uhkaa myös kaikkia tulevaisuuden työntekijöiden oikeutettuja työtaisteluja.

– Emme kyllä halua, että tässä tehtäisiin historiallinen virhe, johon voitaisiin tulevaisuudessa vedota. Sen takia tämä on iso kysymys jo nyt, mutta tämä on iso kysymys myös tulevaisuudessa. Tietysti toivomme, ettei tästä tulisi hallituskysymys.

Näin lakot ovat alkamassa

Potilasturvallisuuslakiesitys tulee perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd.) mukaan hallituksen virallisesti hyväksyttäväksi mahdollisimman pian ja eduskunnan käsittelyyn huomenna tiistaina tai ylihuomenna keskiviikkona.

Vasemmistoliitto on ollut koko valmistelun ajan erityisen kriittinen potilasturvalakia kohtaan.

Nykyisen lakiesityksen avoin vastustaminen tekee kuitenkin tilanteesta entistäkin kinkkisemmän myös hallituskumppaneille, joista etenkin SDP:lle työntekijöiden lakkoilua rajaava lakiesitys on poliittisesti kiusallinen.

Ensimmäinen hoitajalakko teho-osastolla on näillä näkymin edessä vuorokauden mittaisena jo tänä perjantaina 16.9. Hämeenlinnan keskussairaalassa.

Ensi viikon tiistaista 20.9. alkaen Turun yliopistollisen keskussairaalan aikuisten teho-osastolla on määrä lakkoilla neljä vuorokautta.

Sitä seuraavan viikon tiistaina, 27.9., nelivuorokautinen lakko on alkamassa Oulun yliopistollisen sairaalan teho-osastolla.

Myös Helsingin ja Oulun kaupunkien kotihoitoihin on annettu lakkovaroituksia tiettyjen alueellisten yksiköiden osalta.