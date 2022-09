Hallituksen esitys mahdollistaisi jopa työtaistelussa irtisanoutuneen hoitajan määräämisen takaisin työhön

Hoitajajärjestöt Super ja Tehy ovat antaneet yhteensä viisi lakkovaroitusta eri teho-osastoille ja vanhusten kotihoitoon lähiviikoille. Toisin kuin kevään hoitajalakoissa, näihin lakkoihin ei ole luvattu suojelutyötä eli työtä, jonka tekeminen työtaistelun aikana on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Uhkasakon nojalla takaisin töihin

Kovimmillaan aluehallintovirasto voisi työnantajan hakemuksesta määrätä uhkasakon nojalla asiakas- tai potilasturvatyöhön myös sellaisen sote-ammattilaisen, joka on työtaistelutoimena irtisanoutunut. Määrätyllä on oikeus saada työstä säännölliseltä työajalta vähintään 1,3-kertainen korvaus.

Määräys voidaan antaa kerrallaan enintään kahden viikon ajaksi. Se voidaan antaa riippumatta siitä, onko hän töissä toisella työnantajalla. Tämä toinen työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää potilasturvatyön takia. Jos potilasturvatyöhön määrätty on töissä toisella työnantajalla, hänelle suoritettavan korvauksen tulee olla vähintään samansuuruinen kuin palkan, jonka työntekijä saisi mainitun työnantajan palveluksessa.

Vastaavasti jos töihin määrätty työntekijä on ollut hoitamassa alle kouluikäistä lastaan kotona, kunnan on järjestettävä lapselle päiväkotipaikka.

Vasemmistoliitto vastustaa

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ilmoitti jo eilen, että se vastustaa esitystä nykymuodossaan. Ryhmä haluaa esityksestä vielä tarkemmin rajatun, sillä lakko-oikeuteen puuttuminen on puolueelle kova pala.

Esitys on tarkoitus saada pikaisesti rusikoitua eduskuntakäsittelyn läpi. Keskiviikkona se on suuressa salissa lähetekeskustelussa. Mietinnön antavan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) arveli, että esitys voisi olla valmis ensimmäiseen käsittelyyn jo perjantaina.

Lailla on kiire, jos sillä halutaan puuttua pian uhkaavien lakkojen vaikutuksiin.

Vasemmistoliiton toiminta lakiesityksen ympärillä herätti paljon kummastusta hallituskumppanien keskuudessa, sillä tyypillisesti hallitus seisoo omien esitystensä takana. Muista puolueista korostetaan, että esitystä on jo nyt pyritty rajaamaan.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kertoi STT:lle, että vasemmistoryhmä päättää äänestysratkaisustaan lain suhteen sen jälkeen, kun esityksen lopullinen muoto on selvinnyt eduskuntakäsittelyssä.

Syntyvätkö muutokset kiireessä?

Syynä hallituksen esitykseen on se, että hoitajajärjestöt Super ja Tehy ovat antaneet yhteensä viisi lakkovaroitusta eri teho-osastoille ja vanhusten kotihoitoon.

Neuvotteluilla eduskunnassa on kiire, koska ensimmäinen hoitajalakko teho-osastolla on alkamassa ensi maanantaina. Andersson tunnustaa, että muutokset esitykseen pitäisi saada tehtyä tämän viikon aikana.

– Katsotaan, mitä voidaan tehdä. Tässä vaiheessa on hirveän hankalaa ottaa kantaa, kun meillä ei ole oikeastaan mitään tietoa edes, mitä se vasemmistoliitto haluaa.

Andersson kuvailee lakko-oikeutta perustavanlaatuiseksi, mutta huomauttaa, että valtioneuvostolla on juridinen velvollisuus toimia tilanteessa, jossa ihmishenget voivat olla vaarassa.

"Kaoottista", kuvaillaan hallituksesta

Vasemmistoliiton toiminta on herättänyt hämmästystä hallituskumppaneissa.

Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko muistutti, että enemmistöhallitusten kestävä periaate on se, että hallituksen antamia esityksiä tuetaan eduskunnassa.

– Heillä on kaksi eri latua tässä. He pyrkivät toisaalta miellyttämään hoitajia mutta sitten samaan aikaan he ovat hallituksessa.