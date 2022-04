SDP:n sisällä vastarintaa: Antti Lindtman vastustaa hoitajia töihin velvoittavaa lakia – "En ole lainkaan innostunut"

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut lakia, jonka avulla nyt lakkoilevat hoitajat voitaisiin velvoittaa töihin. STM:n osastopäällikkö Satu Koskela kertoo MTV Uutisille, että ministeriö on saanut lakiluonnoksen jo valmiiksi ja että lain voisi viedä eduskunnan käsiteltäväksi jo lähipäivinä.

– En ole lainkaan innostunut tästä laista. Toivoisin, että nyt käännettäisiin kaikki kivet ja kannot ja yritettäisiin löytää vielä sopuratkaisua. Suomessa on ennenkin pystytty sovittamaan yhteen oikeus työtaisteluun ja toisaalta elämän turvaaminen, Lindtman sanoo MTV Uutisille.

Lakia on esittänyt Lindtmanin puoluetoveri SDP:stä, perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén.

Lindtmanin mukaan SDP:n eduskuntaryhmässä on paljon toiveita siitä, ettei lakia tarvitsisi säätää.

– Meidän ryhmässä on laajasti toivetta siitä, että suojelutyön tarpeesta löytyisi sopu ja että lakitielle ei tarvitsisi lähteä, Lindtman toteaa.

Lakia on valmisteltu pikaisella aikataululla. Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) sanoi eilen MTV Uutisille, että nopeimmillaan laki voisi tulla voimaan viikossa.

Mikäli hallitus päättää esittää lakko-oikeutta rajaavaa lakia, lainsäädännön on läpäistävä perustuslakivaliokunnan seula, mikä ei välttämättä ole läpihuutojuttu.

Lindtman: Suojelutyön tarpeesta pitää tehdä selvitys

Sosiaali- ja terveysministeriö on halunnut turvata lailla niin sanottua suojelutyötä. Suojelutyö on kansalaisten hengen ja terveyden kannalta välttämätöntä hoitoa ja työtä, jota on tehtävä myös lakon aikana.