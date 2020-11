Vihreät nuoret esittivät isoja muutoksia asevelvollisuuteen: "Kuin oppikirjaesimerkki rakenteellisesta syrjinnästä" – keskustan kansanedustaja tyrmää katastrofina

– Minusta tällaiset avaukset eivät ole nykypäivää, kun on nähty, että turvallisuusympäristö Itämerellä ja meidän lähialueilla on muuttunut koko ajan epävakaampaan suuntaan, hän jatkaa.

Toinen asia, mihin Hyrkön mukaan on puututtava on se, että omantunnon syistä armeijasta kieltäytyviä rankaistaan vankeusrangaistuksella.

– Tämä on sellainen asia, josta Suomea on monesti kansainvälisestikin moitittu ja ajattelen, että toinen uudistamisen lähtökohta tulisi, että siitä tulisi myöskin luopua.

Könttä on samoilla linjoilla siitä, että hänen mielestään armeijan tasa-arvoisuus on hyvä asia.

– Se ei ole oikeastaan oman kritiikkini ydin, vaan enemmänkin se, että vihreiden linjauksissa tätä reservin kokoa ollaan merkittävissä vähentämässä ja näen myös tässä valikoivuudessa erittäin isoja ongelmia. Sitä on tutkittu aiemmin ja siinä voisi olla haasteita, että saataisiinko me enää täytettyä meidän asevelvollisia riittävissä määrin.

– Vihreiden linja on se, että olennaista on huolehtia koko ajan riittävästä puolustuskyvystä ja -valmiudesta. Mutta se, että me eletään 2020-luvulla ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla me pystytään meidän puolustusvoimia uudistamaan monellakin eri tavalla, hän sanoo ja lisää, että tälläkin hetkellä tilanne on valitettavasti se, että vain kolmasosa ikäluokasta suorittaa asevelvollisuuden.