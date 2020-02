Maavoimien komentaja toivoisi asepalveluun moninkertaisen määrän naisia

Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Petri Hulkko toivoisi asepalvelukseen vuosittain moninkertaisen määrän naisia nykyiseen verrattuna. Hänen mukaansa vapaaehtoiset naiset voisivat paikata aukkoa, joka on syntynyt terveydellisistä syistä vapautettujen miesten määrän kasvettua.

– Riittääkö pelkkä mainonta ja houkuttelu lisäämään naisten määrä nykyisestä vaikka 5 000:een, se on vielä kysymysmerkki, Hulkko sanoi STT:lle.

Hän toivoo samalla myös, että riviin astuisi myös yhä useampi niistä miehistä, "jotka on ehkä osittain liian tiukkojen perusteiden mukaan karsittu".

Erityisen parlamentaarisen komitean on määrä pian ryhtyä pohtimaan asevelvollisuuden kehittämistä. Mielipidekyselyiden perusteella nykyisellä miesten yleisellä asevelvollisuudella on kansalaisten laaja tuki, ja palaute varusmiespalveluksesta kotiutuneilta on ollut erittäin positiivista.