Amerikkalaistutkimuksesta uutta toivoa koronan hoitoon: Potilaat paranivat muutamassa päivässä saatuaan kokeellista lääkettä

Kokeellisen lääkkeen kliiniseen tutkimukseen osallistuneilla potilailla on kaikilla ollut vakavia hengitysoireita ja kuumetta, mutta he ovat voineet poistua sairaalasta kotiin jo alle viikon hoidon jälkeen.

– Paras uutinen on, että suurin osa potilaistamme on jo päässyt kotiin, mikä on hienoa. Ainoastaan kaksi koronapotilasta on menehtynyt, sanoi kliinistä tutkimusta johtava Chicagon yliopiston tartuntatautien asiantuntija, tohtori Kathleen Mullane.