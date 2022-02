Vihdoin! Kanadan ja USA:n välinen rajasilta saatiin auki

Protesti laajeni rekkakuskeista

Ottawassa edelleen tuhansia protestoijia

Tunnelma protestoijien keskuudessa on ollut juhlava, mutta mielenosoituksesta on aiheutunut muun muassa haittaa liikenteelle sekä meluhaittaa, mikä on aiheuttanut ärtymystä paikallisissa. Lisäksi joidenkin mielenosoittajien käytöksen on raportoitu ajoittain olleen töykeää tai aggressiivista.