Vihapuhe käy asian sijaan kiinni ihmiseen, ja nyt toksinen ilmiö halutaan kitkeä Suomesta – "Sananvapaus ei vain hyökkäävimpien oikeus"

Julkiseen virkaan tai poliittiseen vastuuseen pyrkivien pitää kestää kritiikkiä. Paksu nahka on perusvaatimus näissä tehtävissä, mutta kaikkea ei tarvitse kestää edes viran puolesta.

– On täysin oikein ja sallittua kritisoida päätöksiä, ja se pitää kestää. Sen sijaan ei ole demokratian mukainen vaikutuskeino väittää, että päätös on huono, koska sen takana on lehmä tai jotakin vastaavaa, sanoo Mankkinen.