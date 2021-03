Oikeustieteen tohtori suoltaa kritiikkiä vihapuheen vastaiselle paneelille: "Tämä on hysteriaa" – Uutisaamussa pohdittiin, onko lakimuutokselle tarvetta

– On hyvä asia, jos sananvapauteen ei ole tulossa lisää rajoituksia. Suomessa niitä on poikkeuksellisen paljon eurooppalaisessa mittakaavassa, Tontti sanoo.

– Kun luin raportin, niin kieltämättä heräsi monia vakavia kysymyksiä. Vihapuhe on termi, jota on täysin mahdoton määritellä, eikä sitä edes yritetä määritellä tässä raportissa – se vain tuomitaan. Tämä on vihapuhehysteriaa, jos suoraan sanotaan. Sillä perustellaan lain kiristyksiä, joita kyllä on ihan oikeasti valmisteilla.