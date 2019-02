Nettivihan kohteeksi joutuneet toivoisivat vihapuheen lisäämistä lakiin – ministeriö käynnisti vaikutuskampanjan: "Vihanpurkaukset eivät nauti sananvapauden suojaa"

– Olen ottanut Twitterissä yhteyttä vihapuhujaan, pyytänyt häntä kahville ja kutsunut heitä toimitukseen. Olen halunnut jutella rakentavasti. Kun tukkiutunut sähköpostini esti tekemästä töitä, viimeisenä keinona aloin trollata samalla tavalla takaisin. Se on matalamielistä ja epäammattimaista, mutta se on ainoa keino, joka on minulla toiminut.

Kuinka erottaa vihapuhe vihaisesta puheesta?

– Sananvapaus on tärkeä demokrattisessa yhteiskunnassa, mutta varsinaiset vihanpurkaukset eivät nauti sananvapauden suojaa. Se on tärkeä viesti, joka ei välttämättä ole kaikkien tiedossa.

"Uskon, että kyse on isommasta asiasta"

– Haluaisin joku päivä nähdä täällä (Huomenta Suomen) sohvalla ne vihaajat, jotka kertoisivat, miksi he vihaavat ja millä tavalla he kokevat, että se on auttanut jotain asiaa. Uskon, että tässä on kyse isommasta asiasta, kuten eriarvoisuudesta, joka purkautuu naisvihana, muukalaisvihana ja kaiken uuden pelkona.