Suora lähetys kello 15: Trump hyökkäsi transsukupuolisia vastaan – näin vaikutukset lainehtivat Suomeen

Mistä Trumpin viha vähemmistöjä kohtaan leimahti ja mitä seurauksia sillä voi olla Yhdysvalloissa ja Suomessa? Suora lähetys kello 15 alkaen.

Virkaanastujaispäivänään Trump sanoi, että tästä lähin Yhdysvaltain hallinnon virallinen linja on, että sukupuolia on vain kaksi, mies ja nainen.

Tästä on nyt kaksi kuukautta, ja Trumpin hallinto on jo tehnyt toimeenpanomääräyksiä transsukupuolisten sulkemisesta ulos urheilusta ja armeijasta, mutta sen lisäksi liittovaltion virastoja ja muita tahoja on kielletty käyttämästä transsukupuolisuuteen liittyviä termejä.

Vaikutukset voivat näkyä pian täällä Suomessa asti.

Mistä Trumpin hallinnon vähemmistöihin kohdistuva kielteinen politiikka kumpuaa, miten se vaikuttaa Suomessa ja Euroopassa asti, ja voiko tilanne johtaa väkivaltaan?

Aiheesta keskustelemassa MTV Uutiset Livessä sukupuolentutkimuksen dosentti ja politiikantutkimuksen tohtori Julian Honkasalo Helsingin yliopistosta.

Katso suora lähetys videolta artikkelin alusta tai MTV Katsomosta tiistaina kello 15 alkaen.