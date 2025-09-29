Vietnamissa ainakin 11 ihmistä on kuollut trooppisen Bualoi-hirmumyrskyn iskettyä rannikkoalueille.

Yli 50 000 ihmistä on evakuoitu sunnuntaina iskeneen myrskyn tieltä.

Tuhansia rakennuksia tuhoutui ja useat alueet ovat olleet ilman sähköä. Lentokenttiä, teitä ja kouluja on suljettu.

Saapuessaan tuulet puhalsivat jopa 130 kilometrin tuntinopeudella. Myrsky jatkaa matkaansa heikentyneenä sisämaahan kohti Laosia.

Bualoi runteli viime viikolla Filippiinejä, missä satojatuhansia evakuoitiin ja viimeisimpien viranomaistietojen mukaan ainakin 24 kuoli.