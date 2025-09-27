Bualoi-myrsky runteli Filippiineillä useita pieniä saaria saaristovaltion keskiosissa ja pakotti noin 400 000 ihmistä evakkoon.
Filippiineillä ainakin 11 ihmistä on kuollut maahan iskeneen trooppisen myrskyn vuoksi, kertovat viranomaiset. Bualoi-myrsky runteli Filippiineillä useita pieniä saaria saaristovaltion keskiosissa ja pakotti noin 400 000 ihmistä evakkoon. Toistakymmentä ihmistä on kateissa.
Pelastusviranomaisen mukaan osa evakuoiduista on palaamassa koteihinsa sään parantuessa, mutta yli 200 000:n kerrottiin olevan yhä evakuointikeskuksissa myrskyalueella.
Bualoi saapui maahan heti edellisen tuhoisan myrskyn, Ragasan, vanavedessä. Aikaisemmin kuluvalla viikolla maassa raivonnut Ragasa tappoi viranomaisten mukaan ainakin 14 ihmistä. Tuhannet ihmiset eivät olleet edes päässeet palaamaan koteihinsa ennen kuin uusi myrsky iski.
Thaimaassa tulvia
Sääolosuhteet surmasivat tällä viikolla useita ihmisiä myös läheisessä Thaimaassa, jossa monsuunisateiden aiheuttamien tulvien uhrimäärä on kasvanut seitsemään. Tulva-alueella asuu yli 260 000 ihmistä, kertovat viranomaiset. Thaimaa vältti Bualoin, mutta rankkasateiden arvellaan jatkuvan lähipäivinä.
Thaimaassa koetaan säännöllisesti rankkasateita kesäkuusta syyskuulle, mutta ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen on arvioitu voimistavan sään ääri-ilmiöitä. Viime kuussa viisi ihmistä sai surmansa Thaimaan pohjoisosissa taifuuni Kajikin aiheuttamissa maanvyöryissä ja tulvissa.