Filippiineillä kuollut lähes 60 ihmistä trooppisen myrskyn aiheuttamissa maanvyörymissä ja tulvissa

Pahiten trooppisen myrskyn seurauksista on kärsinyt Filippiinien keskiosassa sijaitsevan Leyte-saaren väestö. Paikallisviranomaisten mukaan ainakin 47 ihmistä on kuollut ja 27 on kadoksissa Leytellä sijaitsevan Baybayn kaupungin lähialueilla. Myös yli sata ihmistä on loukkaantunut alueella.