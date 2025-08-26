Vietnamiin iskenyt hirmumyrsky aiheuttanut laajoja tuhoja – useita kuolleita ja loukkaantuneita

Paikallisen mukaan tänä aamuna oli "mahdotonta päästä mihinkään" tulvien takia.
Myrsky tappoi ainakin kolme ihmistä, katkaisi sähköt miljoonilta ja aiheutti laajoja tulvia.

Vietnamissa jatkettiin tiistaina pelastus- ja raivaustöitä maassa maanantaina riehuneen hirmumyrsky Kajikin jäljiltä. Viranomaisten tietojen mukaan myrsky tappoi ainakin kolme ihmistä ja toistakymmentä loukkaantui.

Lisäksi myrsky aiheutti mittavia aineellisia vahinkoja ja katkaisi sähköt noin 1,6 miljoonalta ihmiseltä.

Viranomaiset antoivat kahdeksaan maakuntaan varoituksen syöksytulvista ja maanvyöryistä, koska Kajikin mukanaan tuomat kaatosateet piiskasivat edelleen maata.

Maan pääkaupungissa Hanoissa kaatosateet saivat kadut tulvimaan ja aiheuttivat liikennekaaoksen.

–  Tämä aamuna oli mahdotonta päästä mihinkään. Vesi tulvi aina pihalleni saakka, kertoi Nguyen Thuy Lan.

Toista sataa ihmistä on menettänyt henkensä tai kadonnut luonnonkatastrofeissa Vietnamissa kuluvan vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana, kertoi maatalousministeriö.

