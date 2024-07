Näissä suomalaisten suosikkimatkakohteissa merkittävä TBE-riski

Virossa, Latviassa ja Liettuassa TBE-esiintyvyys on Euroopan suurimpia suhteessa väestöön. Tautia esiintyy myös suomalaismatkailijoiden suosimassa Länsi-Virossa, Saarenmaalla ja Hiidenmaalla, Ruotsissa saaristossa, Tukholman lähialueilla ja Uppsalan alueilla.

Merkittävä tautiriski on olemassa myös Tšekeissä, Sloveniassa ja Slovakiassa, Itävallassa ja osassa Saksaa.

Rokotusta ei voi ottaa parin päivän varoitusajalla

TBE on on viruksen aiheuttama tauti, jota punkit kantavat. Tauti on valtaosalla täysin oireeton.