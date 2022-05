"Vielä vuonna 2014 Putin halusi ymmärtää toisia näkökulmia": Venäjän presidentin kanssa saunonutkin Suomen USA-suurlähettiläs kertoi kokemuksistaan Fox Newsille

Fox News toteaa artikkelin alkuun Hautalan tuntevan Putinin paremmin kuin monet diplomaatit. Hautala on toiminut Yhdysvaltain suurlähettiläänä vuodesta 2020. Hän työskenteli Suomen Venäjän-suurlähettiläänä vuodesta 2016 vuoteen 2020.

Putinin kanssa he ovat jopa saunoneet yhdessä. Hautala oli myös presidentti Sauli Niinistön kanssa ensimmäisiä henkilöitä, joita Putin tapasi Krimin miehityksen jälkeen vuonna 2014.

/All Over Press

/All Over Press

Putinin käytös muuttunut

Fox Newsin haastattelussa Hautala toteaa, kuinka hänen mielestään Putin on muuttunut sitten vuoden 2014.

– Hän oli tuohon aikaan käytännöllisempi. Hän halusi kuunnella, ymmärtää toisia näkökulmia. Nyt hän on ideologisempi ja päättäväisempi eikä siedä samalla tavalla eriäiviä mielipiteitä. Hän on päättänyt, että suhteet länteen ovat mennyttä – ei ole enää mitään menetettävää, sanoo Hautala.

Venäjän hyökkäys "täysin laiton"

Hautalan mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on suurin syy Suomen kansan nykyiselle myönteiselle Nato-kannalle.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli täysin laiton ja provosoimaton. Se shokeerasi suomalaiset, ja sai kansan ymmärtämään, mihin Venäjä on kykenevä.

Hautala toteaa, kuinka Venäjä on aina kertonut reagoivansa jotenkin, jos Suomi liittyy Natoon.

– Todennäköisesti he sijoittavat enemmän asevoimia itärajalle.

Suomi täyttää kaikki Naton kriteerit

– Suomi tuo lisäarvoa ja resursseja sotilasliittoutumalle. Meillä on paljon aseellista kapasiteettia suhteessa valtiomme kokoon. Meillä on mielestäni Euroopan parhaimpia ilmavoimia ja kansalaisilla on vahva puolustustahto.