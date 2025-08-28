"Vielä ei ole hellettä peruutettu" – meteorologi Jenna Salminen sanoi syksylle seis

Syksy näyttäytyy ensiviikolla kalenterissa, muttei vielä säässä. Meteorologin mukaan 20 asteen lämmöt ovat mahdollisia.

Pohjois-Euroopan säässä alkaa uusi aikakausi ja syksy saa vielä odottaa, todetaan myös Forecan tuoreimmassa blogikirjoituksessa.

Meteorologi Jenna Salminen avaa, mikä lämpimän syyskuun alun mahdollistaa. Britteinsaarilla oleva matalapaine puskee Etelä-Euroopan lämmintä ilmamassaa kohti pohjoista ja Suomen itäpuolelle mahdollisesti muodostuva korkeapaineenalue puolestaan estäisi lämpömassaa karkaamasta.

– Jos olisi kesäpäivä ja aurinko porottaisi selkeältä taivaalta, teoriassa 24–25 astetta olisi ihan mahdollinen.

Valistuneempana ennusteena Salminen pitää kuitenkin sitä, että lämmöt kohoavat noin 22–23 asteeseen.

Lisäksi ensi viikolle on luvassa sateita, ja tyypillisesti syyskuussa iltojen viilentyessä sateiden kosteus muuttuu sumuksi ja, jos sumu jumittuu päiväksi taivaalle, niin edes 20 asteeseen ei Salmisen mukaan päästä.

– Mutta vielä ei ole hellettä peruutettu.

Salminen ei vielä lähde ennustamaan, mille ensiviikon päivälle mahdollinen hellepäivä osuisi, sillä ennusteet ovat vielä epävarmoja.

Forecan mukaan pohjoisimmillaan helteitä mitattaisiin Baltiassa. Sen sijaan Keski-, Itä-, ja Kaakkois-Euroopassa on paikoitellen tukalankin kuumaa.

Rikkoutuuko helle-ennätys?

Jopa syyskuun toinen viikko (8.–14.9.) näyttää Salmisen sääkartoilla lämpimältä.

– Siinä näkyy kuivempaa signaalia, siis vähemmän sateita ja pilviä. Vielä näyttää, että ollaan lämpöisemmällä puolella. 20 asteen lämmöt ovat mahdollisia, mutta katsotaan, mennäänkö helteelle, Salminen toteaa.

Viime vuoden syyskuussa helteelle mentiin historiallisen monesti: yhteensä kahdeksana päivänä; edellinen ennätys oli viisi hellepäivää vuodelta 1968.

Jopa meteorologit huolestuivat ilmiöstä. Siitä voit lukea lisää alta.

Salminen ei puolestaan usko, että tänä syksynä rikottaisiin hellepäivien määrissä, sillä ennustekartoissa pitäisi näkyä jo varmoja hellepäiviä syyskuun alkuunkin.

Loppukuun ennuste on näyttää sekin lämpöisemmältä, mutta ennusteet tarkentuvat syyskuun ensimmäisen ja toisen viikon jälkeen.