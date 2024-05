Kuukausiennuste alkaa helteisenä, mutta silti ei ole vielä kesä: Kerromme miksi

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF kertoo 12. toukokuuta julkaisemassaan ennusteessa, että tämä viikko on Suomessa laajalti 2–6 astetta tavanomaista lämpimämpi. Sademäärä on ennusteen mukaan tavanomaista pienempi.

Meteorologi: Helleraja voi ylittyä

– On täysin mahdollista, että helleraja ylittyy Suomessa keskiviikon ja sunnuntain välillä. Pohjoisen lumet hupenevat vauhdilla tämän viikon aikana.

Koittaako pian terminen kesä?

Mahdollinen termisen kesän alku riippuu Latvalan mukaan siitä, millaista säätä on luvassa toukokuun lopulla. Jää nähtäväksi, koittaako terminen kesä maan etelä- ja keskiosassa tämän viikon lämpöaallon myötä.

Muut viikot

Ensi viikollakin keskimääräistä lämpimämpää säätä on luvassa etenkin etelään ja länteen. Maan itä- ja pohjoisosassa viikon keskilämpötila on paikoin ajankohtaan nähden tavanomainen. Sademäärä on ennusteen mukaan tavanomainen tai vähän sen alle.