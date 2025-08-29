Ensin ropisee kunnolla, sitten lämpö palaa – "Syksyistä lähinnä Pohjois-Lapissa"

Julkaistu 29.08.2025 11:02
Toimittajan kuva

Veera Nikkilä

veera.nikkila@mtv.fi

Lämpötila voi nousta pariinkymmeneen asteeseen, mutta osassa maata voi tulla runsaitakin sateita.

Etelästä hitaasti saapuva saderintama kastelee seuraavan vuorokauden aikana etenkin Etelä- ja Keski-Suomea.

– Lounais-Suomessa saattaa ropista ihan kunnolla ja vettä voi tulla kymmenen milliä, meteorologi Joonas Koskela sanoo.

Sade voimistuu maan eteläosissa lauantain vastaisena yönä ja heikkenee aamun edetessä.

Viikonlopun kuivin ja poutaisin päivä on näillä näkymin sunnuntai, jolloin hajanaisia sateita esiintyy vain maan keskivaiheilla.

"Vielä ei ole hellettä peruutettu" – meteorologi Jenna Salminen sanoi syksylle seis

Kesä vai syksy?

Koskelan mukaan viikonlopun ilmat näyttävät tavanomaisilta elo- ja syyskuun sääolosuhteilta.

Kuukausiennusteen perusteella seuraavat viikot ovat kuitenkin keskimääräistä lämpimämpiä.

Termisen kesän määritelmä täyttynee siis vielä jonkin aikaa suuressa osassa maata.

– Syksyistä on lähinnä Pohjois-Lapissa, ellei sää lämpene siellä reippaasti ensi viikolla, mikä on ihan mahdollista, Koskela sanoo.

Katso yllä olevalta videolta, yltävätkö viikonlopun sateet kotipaikkakunnallesi.

