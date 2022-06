Video: Ukrainassa sotilas nostaa selkäänsä suomalaistenkin varusmiesten kantaman singon – "Työnnämme venäläiset takaisin"

Kreml on keskittänyt Severdonetskin alueelle merkittävän osan sillä Ukrainassa käytössä olevista joukoista. Ukraina arvioi aiemmin, että kaupunkia vastaan hyökkää noin 10 000 venäläissotilasta.

Tällä hetkellä näyttää varsin selvältä, että Venäjä tulee myös onnistumaan Severodonetskin valloittamisessa, sillä alle viikon taisteluiden jälkeen se on valloittanut noin 80 prosenttia kaupungista.

Severodonetskin miehitys olisi Venäjälle pikemminkin symbolinen kuin strateginen voitto, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).