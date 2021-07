Video: Tuhoisat tulvat runtelevat myös Alankomaita – sotilaat evakuoivat veden varaan joutuneen vanhainkodin

Paikallisten raporttien mukaan yli 100 sotilasta on lähetetty Limburgin alueella auttamaan rankkasateiden synnyttämää kaaosta. Dutch News uutisoi, että alueella 400 asuntoa on ilman sähköjä.

Suurimpaan osaan Alankomaita on annettu keltainen säävaroitus.

Tulvakaaos Saksassa ja Belgiassa

Saksassa yli 1300 ihmistä on kateissa ja tähän mennessä 81 on menehtynyt. Belgiassa kuolleita on vahvistettu yli 10.