Evakuoitu Michael tulvakaaoksesta: "Ystävieni taloja on huuhtoutunut pois" – kaupunki vaarassa vajota valtavaan sorakuoppaan

Kuolonuhrien lukumäärä on noussut jo 157:ään ja viranomaiset odottavat lisää uhreja.

Yksi tulvan tieltä evakuoiduista ihmisistä on Erftstadtin kaupungissa läntisessä Saksassa asuva Michael Kautsch.

Keskellä kaupunkia on valtava sorakuoppa, joka on alkanut levitä tulvan takia vetäen maata kaupungin alta kuoppaan.

Pelastuslaitos on kertonut talojen alla olevan niin paljon vettä, että ne voivat vielä vahingoittua ja jopa romahtaa.

– Ystävieni taloja on huuhtoutunut pois ja kaaos on suurta. Monet ihmiset eivät tiedä, missä heidän perheenjäsenensä ja ystävänsä ovat. He yrittävät saada heihin yhteyttä, mutta sähköt ja verkkoyhteydet ovat poikki.