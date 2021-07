Yli 40 ihmistä kuollut Saksan tulvissa – Schuldissa 25 taloa romahti: "Se oli yksinkertaisesti katastrofaalista"

Näky Schuldissa on tosiaan katastrofaalinen. Talojen seinät ovat sortuneet, elleivät ole kokonaan maan tasalla. Schuldissa ainakin neljä ihmistä on kuollut.

– Kaikki nämä ihmiset, jotka asuvat täällä, tunnen heidät kaikki. Olen pahoillani heidän puolestaan, he ovat menettäneet kaiken.

– Se on pelottavaa. Uskomatonta.

Pelastustyöt jatkuvat

Läntisen Saksan moottoriteiden ja rautateiden liikenne on häiriytynyt ja osin poikki. Ainakin 200 000 ihmistä tuolla alueella on ollut ilman sähköä, kertoi Die Welt.

Evakuoinneissa on noudettu ihmisiä muun muassa Leverkusenissa, missä evakuoitiin satoja ihmisiä sairaalasta.

Tulvia on ollut myös Belgiassa, jossa on kuollut ainakin neljä ihmistä. Lisäksi Ranskassa, Hollannissa ja Luxemburgissa on satanut poikkeuksellisen paljon.