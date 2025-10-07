Vandalisoinnin kohteena oli Hakaniemessä sijaitseva Fida secondhand -myymälä.

Kaupan ikkunoihin oli maalattu Israelin vastaisia tekstejä. Tämän lisäksi teksteissä kehotettiin boikotoimaan Fidaa.

Fida on suomalainen lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö, jolla on Suomen suurimpiin kuuluva kirpputoriketju. Järjestö toimii noin 40 eri maassa.

MTV Uutisten tietojen mukaan viime yönä tapahtuneen töhrimisen taustalla on Instagram -palvelussa levinnyt julkaisu, jossa Fidan väitetään omalla toiminnallaan tukevan Israelia.

Fida julkaisi viime viikolla verkkosivuillaan oman vastineensa Israel-syytöksille.

Järjestö kertoo olevansa poliittisesti sitoutumaton ja lopettaneensa esimerkiksi kehitysyhteistyöhankkeet Gazassa ja Länsirannalla kymmenen vuotta sitten.

Fidan viestinnän asiantuntijan Ninarose Koposen mukaan kyseessä on jo kolmas töhriminen kymmenen päivän sisään.

– Tekijöistä tai motiivista ei ole tarkkaa tietoa. Poliisiin on oltu yhteydessä ja rikosilmoitus on tehty.

Koposen mukaan ensimmäinen ilkivaltateko oli lievempi, mutta nyt töhriminen oli jo huomattavasti laajempaa. Kaikki teot ovat kohdistuneet samaan Hakaniemen myymälään.

Katso yllä olevalta videolta, miltä myymälä näytti töhrimisen jäljiltä.

