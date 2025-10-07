Tänään on kulunut kaksi vuotta äärijärjestö Hamasin toissa lokakuussa Israeliin tekemästä hyökkäyksestä.

MTV Uutiset Liven kello 10 alkavassa suorassa lähetyksessä käydään läpi, mitä kahden vuoden aikana on tapahtunut, kuinka lähellä rauha nyt on ja kuinka paha humanitaarinen tilanne Gazassa nyt on.

Israel ja Hamas aloittivat epäsuorat neuvottelut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin laatimasta Gazan rauhansuunnitelman yksityiskohdista maanantaina Egyptin Sharm el-Sheikhissä. Neuvottelujen välittäjinä toimivat isäntämaa Egyptin lisäksi Qatar ja Yhdysvallat.

Neuvotteluissa on tarkoitus sopia muun muassa vankienvaihdon ja aselevon käytännön toteutuksesta.

Terrori-iskusta Gazan tuhoon

Hamasin ja muiden palestiinalaisten äärijärjestöjen kahden vuoden takaisessa hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä. Suurin osa kuolleista oli siviilejä.

Äärijärjestöt ottivat hyökkäyksen aikana noin 250 panttivankia, joista hieman alle viidenkymmenen uskotaan olevan yhä Gazassa, 20 heistä uskotaan olevan yhä elossa.

Pian hyökkäyksen jälkeen Israel aloitti sodan Hamasia vastaan Gazassa. Israelin iskuissa on kuollut yli 67 000 ihmistä, joista suurin osa siviilejä. YK:n riippumaton tutkintakomissio on sanonut Israelin syyllistyvän kansanmurhaan Gazassa.