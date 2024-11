Suomen laajimmassa metsästysrikosjutussa syytteet 31 ihmiselle – yksi tapetuista oli naarassusi Unna

Pohjois-Savon laajassa salametsästysjutussa on nostettu syytteet 31:tä ihmistä vastaan. Kyse on vuosina 2019–2023 tapahtuneista epäillyistä rikoksista. Syyttäjät nostivat syytteet muun muassa 14 törkeästä metsästysrikoksesta, viidestä luonnonsuojelurikoksesta ja kolmesta ampuma-aserikoksesta.



Poliisi on kuvannut tapausta Suomen laajimmaksi metsästysrikoskokonaisuudeksi. Poliisi kertoi maaliskuussa pitämässään tiedotustilaisuudessa, että Lapinlahden alueella on metsästetty laittomasti susia, ilveksiä, ahmoja ja rauhoitettuja lintuja. Myös karhua on poliisin mukaan yritetty metsästää ajamalla sitä koiralla useana peräkkäisenä päivänä.



Yksi epäiltyjen tappamista eläimistä oli poliisin mukaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) aiemmin pannoittama, Unnaksi nimetty naarassusi. Esitutkinnan mukaan salametsästys oli selkeästi johdettua.



– Lukuisat metsästystapahtumat ovat olleet suunniteltuja ja selkeästi johdettuja. Osallistujilla on ollut tietty rooli, jonka mukaan on toimittu yhteisten sääntöjen ja sopimusten mukaan, sanoi maaliskuussa tiedotustilaisuudessa Tomi Lautanen, joka oli toinen jutun tutkinnanjohtajista.



Poliisi kertoi, että epäillyt ovat noin 30–75-vuotiaita, pääosin pohjoissavolaisia miehiä. Esitutkinnan yhteydessä epäillyiltä otettiin väliaikaisesti haltuun noin 250 ampuma-asetta.