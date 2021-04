Susia ja karhuja on Suomen metsissä aiempaa enemmän – tiedätkö miten toimia, jos sinun ja suurpedon polut kohtaavat?

Esimerkiksi susilaumojen määrä on lisääntymässä ja Suomen susikannasta 70 prosenttia on nykyään Länsi-Suomessa. Asia ilmenee Luonnonvarakeskus Luken viime viikolla julkaisemasta suden kanta-arviosta.

Maaliskuussa Luonnonvarakeskus tiedotti, että myös karhujen määrä on Suomessa loivassa kasvussa. Karhujen kokonaismääräksi laskettiin 2 130–2 260 yksilöä ennen metsästyskautta. Karhukanta on kasvanut lähinnä Kaakkois-Suomen riistakeskuksen alueella.

MTV Uutiset on julkaissut kuluvan vuoden aikana lukuisia artikkeleita, joissa kansalainen on päässyt todistamaan suurpetoa lähietäisyydeltä.

MTV Uutiset on kertonut tänäkin vuonna useasta tapauksesta, jossa kaupunkilaiselle vieraampi luonnoneläin on sattunut matkan varrelle ja tallentunut kameraan.

Yleisohje on, että ihmisen on syytä käyttää tilanteessa järkeä ja käyttäytyä rauhallisesti. Yleensä on viisainta vetäytyä paikalta samaan suuntaan, josta on saapunutkin. Eläimelle ei kannata huutaa tai kääntää selkäänsä.