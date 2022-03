Termobaarisilla pommeilla voi tuhota jopa Hartwall Arenan kokoisen kohteen – venäläisten ase on kehittynyt versio USA:n Vietnamissa käyttämästä pommista

Venäjän on syytetty käyttäneen Ukrainassa tätä pelättyä pommia, kertoivat muun muassa Guardian ja BBC . Syytöksen esitti Ukrainan Yhdysvaltain-suurlähettiläs Oksana Markarova, mutta väitteelle ei ole toistaiseksi saatu vahvistusta.

Paine ja kuumuus synnyttävät vauriot

Termobaarisessa pommissa on kyse erittäin korkean lämpötilan ja kovan paineen räjähteestä. Kranaatti sisältää kaasuuntuvaa nestettä ja sytytyspanoksen. Käytännössä neste kaasuuntuu aerosoliksi ja muodostunut aerosolipilvi syttyy palamaan. Tästä syntyy valtava tulipallo ja todella voimakas paineaalto. Samalla syntyy salamannopeasti tyhjiö, kun palava kaasu imee ilmasta hapen.

Termobaarisesta pommista käytetään myös nimitystä tyhjiöpommi, mutta Mäkitalon mielestä se on huono ilmaisu.

– Ei välineen teho liity siihen, että happi katoaa ja ihmiset sen takia kuolisivat. Kyllä se on nimenomaan räjähdyksen paine ja kuumuus, joka aiheuttaa vauriot kohteessa, olivatpa ne ihmisiä tai rakenteita, hän sanoo.

USA käytti Vietnamissa

Australialainen ABC uutisoi, että termobaarisia pommeja on käyttänyt aiemmin myös Yhdysvallat. Kyseisiä aseita on käytetty muun muassa Vietnamin sodan aikana, jolloin niillä saatiin tehokkaasti pyyhittyä pois metsää, jotta helikopterit pääsivät laskeutumaan. Samaten julkisuudessa on kerrottu, että termobaarisia pommeja olisi käytetty Afganistanissa vuoden 2001 terrori-iskujen jälkimainingeissa, kun Yhdysvallat etsi Osama bin Ladenia vuoristoisen Tora Boran alueen luolista.