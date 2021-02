Video paljastaa kuinka virus leviää ravintoloissa – tutkija kertoo, miten tartuntoja voi vähentää: "Se on kiva tulos tulla kertomaan"

Hyvä ilmanvaihto on yksi suojakeinoista, joilla voidaan estää koronaviruksen leviämistä sisätiloissa.

– Varmaan keskeisintä kaikessa oli se, että kun me tutkittiin sitä, löytyykö jotain suojaturvakeinoja, joita voitaisiin ottaa käyttöön julkisissa tiloissa, niin sellainen löydettiin. Eli ilmanvaihdolla on merkitystä ja se on toki kiva tulos tulla kertomaan, Enni Sannmark sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.