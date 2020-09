Aalto-yliopiston mallinnos hätkähdyttää: "Koronavirusta vaikuttaisi olevan ilmassa enemmän kuin on uskottu – tuuletuksen merkitystä pitäisi korostaa"

– Sisätiloissa on suurin riski saada koronavirustartunta. Ulkona todennäköisyys on kymmeniä kertoja pienempi.

Vuorinen on mukana tutkimushankkeessa, jossa on tutkittu koronaviruksen kulkeutumista ja leviämistä sisäilmassa.

– Tärkein tutkimustuloksemme on, että virusta vaikuttaisi olevan ilmassa enemmän aerosolin muodossa kuin aiemmin on uskottu. Aerosolitutkijat ympäri maailman ovat päätyneet samaan tulokseen ja yrittäneet varoittaa asiasta. Tiede on ottanut puolen vuoden aikana isoja askeleita eteenpäin.