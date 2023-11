Video: Näin Koffin panimohevoset laukkaavat päin punaisia Helsingin keskustassa – vaunujen ajuri selittää toimintaansa

Sami Lappalainen on ohjastanut Sinebrychoffin panimohevosia jo seitsemän vuoden ajan. Hän oli ohjastamassa vaunuja kummastusta herättäneellä videolla ja kommentoi tilannetta MTV Uutisten haastattelussa. Lappalainen huomauttaa, että kamera-asetuksilla nopeutetulla videolla ei näy tapahtumien koko tilannekuva. Todellisuudessa vauhti on Lappalaisen mukaan ollut kävelyvauhtia, eli viitisen kilometriä tunnissa.

– Otamme tavallaan ennakkoa siinä kohtaa, kun on turvallista lähteä liikkeelle. Jos valo vaihtuu sitten 1-2 sekuntia sen jälkeen vihreäksi, niin me tavallaan sujuvoitamme sillä liikenteen kulkua.

– Jos edessä on jalankulkijoita, niin ei me hyvänen aika kenenkään päälle ajeta. Siinä katsotaan, että on turvallinen kohtaaminen ja katsotaan, että on turvallista mennä siihen.