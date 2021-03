Verinen esimerkki näyttää, miksi hevosvaunu on syytä ohittaa varoen: Hopeisen auton tööttäilijä hermostutti Minnan kilpahevosen suunniltaan

Minnan nimi on muutettu, koska hän ei halua nimeään julkisuuteen.

Haavoja päässä, kaviossa ja hännän alla

– Päässä oleva naarmu viittaa siihen, että hevonen on hyppinyt ja hakannut päätään kattoon. Hännän alla olevasta haavasta päätellen hevonen on hangannut itseään takaseinää vasten. Aikamoinen vauhkoontuminen, Minna toteaa.

– Kavion yläreunassa on syvä haava. Se voi vaikuttaa kavion kasvuun. Jos tulee kasvuhäiriö, niin parantumisessa voi kestää vuosi.

Kavion yläpuolella oleva haava on sen verran syvä, että myös tulehtumisen riski on olemassa.

Jos pahimmalta vältytään, on edessä Minnan arvion mukaan kuukauden, kahden huili.

"Olisiko liikenneraivoa tai hevosvihaa?"

Onnettomuuteen joutuneelle hevoselle auton perässä oleminen ei ollut mikään uusi tilanne. Saksasta tuotu kokenut kilpahevonen on tottunut niin Keski-Euroopan autobahneihin kuin Suomen valtateihinkin.

– Vanhaa konkaria on kuljetettu niin kisoihin kuin klinikoille. Hevonen on aina käyttäytynyt rauhallisesti, Minna sanoo.

"Moni tulee ihan puskuriin kiinni"

Minna toivoo, että ihmiset ymmärtäisivät, että hevostrailerissa on elävä eläin.

– Moni tulee ihan puskuriin kiinni ja ohittaa vasta sitten. Luulen, että suurin osa ei hahmota, että autosta tuleva ääni pelottaa hevosia. Se on hevosen mielestä epämiellyttävää, mitä moni ei varmasti tule ajatelleeksi.

Liikenneturva: Uhka muusta liikenteestä

– Erityisesti ohitustilanteissa ja rampeissa on muistettava, ettei hevosajoneuvon kuljettaja voi tehdä äkillisiä nopeuden- tai ajolinjan muutoksia. Ennakoiva ajotapa on toki tarpeen kaikille tielläliikkujille, mutta hevosen kannalta se on välttämätön, Taskinen sanoo.