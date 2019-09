Video: Lidlin munasta kuoriutunut Raivo-Jooseppi on rehellisesti Suomen veemäisin kukko – lemmenleikitkin johtavat sulkien pöllyämiseen

Kyseessä on reilun vuoden ikäinen Raivo-Jooseppi – Lidlin luomumunasta kuoriutunut äkäistäkin äkäisempi kukko.

Tunnettiin alkuun Paniikki-Jooseppina

Raivo-Jooseppi -nimi kuvaa hyvin kyseisen kukkoilijan luonnetta. Sillä on äksyilyssä kaikki keinot käytössään, aivan joka päivä. Hyökkäys voi tulla mistä tahansa ilman varoitusta:

– Kyllä sillä aina huono päivä tuntuu olevan. Joskus voi tapahtua sellainen ihme, että se on kivemmalla tuulella, mutta aina saa kuitenkin olla hyvät suojavarusteet kanalaan mentäessä.

– Nykyään pitäisi olla myös kypärä ja turvalasit päässä, koska Raivo-Jooseppi on lentänyt minun kasvojani kohti kynnet edellä. Kerran kynsi osui minun silmäni alapuolelle, mutta ei onneksi silmään.

Pitää omista kanarouvistaan huolen

– Vähän raju rakastaja Jooseppi kyllä on, että sulat pöllyää kanoilta välillä. Se ei ole kovin taitava vielä siinä roolissa.

– Se pistelisi kyllä muut palasiksi. Henki lähtisi kyllä toiselta osapuolelta. Meillä on toinenkin kukko, mutta niitä ei voi missään nimessä laittaa samaan tilaan keskenään. Ne elävät täällä eri tiloissa ja niillä on omat rouvansa.

Meluaa ympäri vuorokauden kuin rikkinäinen kello

Kuten arvata saattaa, Raivo-Jooseppi on myös äänekäs. Tosin Joosepin tapauksessa melua lähtee ympäri vuorokauden kellonajasta riippumatta.

- Se kiekuu yötä päivää. Kylässä käyneet ystävät ovat sanoneet, että he eivät ole saaneet nukuttua, koska Jooseppi on koko yön kiekunut. Se on kuin rikkinäinen herätyskello.