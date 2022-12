Kirkkoherra lohduttomana Rautjärven palosta: "Kirkko on valitettavasti tuhoutunut"

– Seurakunta saatiin turvallisesti ulos, mutta kirkko on valitettavasti tuhoutunut. Katto ja seinät ovat pitkälti palaneet, Ruokolahden seurakunnan kirkkoherra Leena Haakana kertoo MTV Uutisille.

– On esitetty ilkivaltaepäilystä, koska ei ole muuta syytä, mistä palo olisi alkanut. Poliisi tutkii syttymissyytä ja on haastatellut paikallaolijoita.

Kirkkoherra Haakana kertoo, että kirkon pihalla on useita paloautoja sekä myös ensihoitoa. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut tulipalossa.

– Lumet alkavat sulaa kirkon ympäriltä, kun luonnollisesti on hyvin kuumat liekit. Tunnelmat ovat järkyttyneet, kun ajatellaan, että tämä on kristittyjen suuri juhla, niin tällaiseen aikaan ei toivoisi tällaista tapahtuvan. Jos on kyse ilkivallasta, niin erityisen pahalta tämä tuntuu.