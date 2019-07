Viattoman ja vähän hassunkin näköinen, mutta vaarallinen: Nämä laitteet ovat aiheuttaneet Helsingissä jopa aivovammoja

– Pienempiä vammoja kuten ruhjeita, haavoja ja katkenneita hampaita kuuluu hoidettavan paljon myös muissa Helsingin kaupungin päivystysvastaanotoissa sekä yksityisellä puolella. Myös sairaankuljettajat ovat kertoneet aika paljon kuskailleensa sekä sähköpotkulaudoilla törmäilleitä että niitä, joihin he ovat törmänneet.

– Ihminen ottaa yleensä käsillä vastaan, jolloin vammat kohdistuvat käsiin, mutta myös kasvojen alueelle. On ollut kasvojen alueen murtumia ja muutama aivovammakin sekä hampaiden menetyksiä ja katkeamisia. Myös solisluita ja ranteita on murtunut, ja vammoja on tullut rintakehäänkin.