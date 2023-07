Veskun Mustang on Suomen komein kesäauto: "Aina tulee joku juttelemaan ja kyselemään"

Kilpailun voitti Vesku Mattilan vuosimallin 1967 Ford Mustang, joka sai peräti 13 prosenttia äänistä. Mattilan Mustang on vuosimalliltaan Mustangin varhaistuotantoa. Autoa on valmistettu aikoinaan paljon, joten vaikka se ei ole varsinaisesti harvinaisuus, on Mattilan Mustang erityisen hyvässä kunnossa. Paljon ajettu, mutta hyvin pidetty klassikkokaara siis!