Maailman rumin auto? Heikin menopeli kääntää takuuvarmasti päät – eikä aina ihailusta: "Auton hauskuus on siinä, että se herättää ihmisissä reaktioita"

Fiatin oma "kahvipannu"



– Erikoisesta muotoilusta huolimatta se on mittasuhteiltaan tasapainoinen. Se on automuotoilussa hyvin tärkeää, ehkä jopa tärkein seikka. Maailma on täynnä suosittuja automalleja, joissa mittasuhteet on mun mielestä täysin pielessä, enkä pysty näin ollen ymmärtämään niiden muotoilua. Multipla on nerokkaasti muotoiltu, ydin on siinä, että autosta on tehty hyvä moneen käyttötarkoitukseen, kuten ihmisten ja tavaran kuljettamiseen.