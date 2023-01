Vesimiehen vuosihoroskooppi 2023: Työ pääroolissa tänä vuonna

Rakkaus

Vesimiesten rakkauselämä on vaihtelevaa vuonna 2023.

Jo kumppaninsa löytäneillä vesimiehillä voi olla välillä hieman ongelmia parisuhteessa. Teillä kummallakin on tapoja jotka ärsyttävät toista. Yrittäkää suhtautua toisiinne hyväksyvämmin ja arvostavammin. Kaikki ihmiset ovat erilaisia ja toimivat omalla tavallaan.

Rakkautta teillä riittää ongelmista huolimatta. Näytä kumppanillesi, kuinka tärkeä hän oikeasti on sinulle. Arjen kiireessä sellainen unohtuu välillä kokonaan. Parisuhdetta on tärkeää lujittaa jatkuvasti niin sanoin kuin teoinkin.

Monilla sinkkuvesimiehillä on kova haku päällä tänä vuonna. Tapaatkin monia mielenkiintoisia ihmisiä, mutta mitään pysyvää ei silti pääse syntymään. Ehkä sinä et sitä haluakaan, ja siksi vaihdat maisemaa, kun suhde on vaarassa muuttua liian vakavaksi.