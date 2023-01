Vaa'an vuosihoroskooppi 2023: Jotain muutakin uutta ja suurta tapahtuu parisuhteessasi

Rakkaus

Sinkuilla vuosi on täynnä mahdollisuuksia. Tutustuminen ei silti ole kovin helppoa, mutta toisaalta sinun ei tarvitse tutustua kuin yhden kerran siihen yhteen ja oikeaan. Tiedät ja tunnet kyllä, kun hän osuu kohdallesi. Se saattaa tapahtua hyvinkin jo vuoden alkupuoliskolla, ja kyseessä on kenties alku koko loppuelämän kestävälle suhteelle. Suhde myös etenee todella kovaa vauhtia. Saatatte ehtiä tämän vuoden aikana jopa naimisiin tai jälkikasvun hankintaan.

Perhe ja ystävät

Perhe-elämä on vaaoille tänä vuonna tärkeää. Sinä haluat antaa rakkaillesi parasta ja tehdä kaiken heidän eteensä. Siksi tunnet olosi joskus pettyneeksi, kun he eivät näytä huomaavan, saati arvostavan panostasi, vaan pitävät sinua itsestäänselvyytenä. Välillä sinusta myös tuntuu, että sinulla on perheasioissa aivan liikaa naruja hallittavana. Sinun on muistettava ja hoidettava koko perheen asiat, sillä ei sitä kukaan muukaan tee.