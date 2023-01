Kauriin vuosihoroskooppi 2023: Parisuhteessa askelta vakavampaan suuntaan

Rakkaus

Kauriiden elämä on vauhdikasta ja rakkaudentäyteistä vuonna 2023.

Kaurissinkkujen ei todellakaan tarvitse surkutella yksinään tänä vuonna. Olet koko ajan ystävien ympäröimänä ja tapaat paljon uusia ihmisiä. Kenties heidän joukostaan löytyy myös se joku, joka saa sydämesi pamppailemaan villisti. Siitä huolimatta et jotenkin alitajuisesti päästä häntä lähelle. Et ehkä sittenkään ole vielä valmis sitoutumaan, tai sitten olet vain niin hämilläsi, kun olet viimein löytänyt hänet, jota olet koko elämäsi etsinyt.

Perhe ja ystävät

Perhe on sinulle ykkösasia, vaikka ongelmiakin saattaa perheen sisällä syntyä. Ehkä niitä syntyykin juuri siksi, että olette niin läheisiä ja paljon tekemisissä toistenne kanssa. Jos ette olisi, niin ei erimielisyyksiäkään pääsisi syntymään.

Työ ja ura

Työ on sinulle tänä vuonna elämäsi tärkeimpiä asioita, mutta vastoinkäymisiltäkään et voi välttyä. Kaikenlaiset muutokset voivat järkyttää sinua, sillä ne tuntuvat horjuttavan koko elämäsi kivijalkaa. Yritä nähdä muutoksista parhaat puolet, sillä viime kädessä kaikki on kuitenkin omasta asenteestasi kiinni.