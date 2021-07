Vesilintujen pesintä on sujunut tänä kesänä hyvin – puolet vesilintulajeista silti uhanalaisia

– Tässä on useita pareja nokikanoja, muutama pari mustakurkku-uikkuja, sinisorsia, haapanoita, joku naurulokki, tukkasotka ja telkkä, luettelee BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved.

"Hyvä vuosi, muttei mikään huippu"

Vesilintupoikueita näkyy nyt paljon. Alustavien tietojen mukaan vesilintujen pesintä on tänä vuonna sujunut hyvin.

– Ilmeisesti yleisesti ottaen koko maassa on ollut hyvä vuosi, mutta ei mikään huippuvuosi. Alkukesä on ollut sääoloiltaan otollinen. Pesinnät on menneet kohtalaisen hyvin, luonnehtii Södersved.