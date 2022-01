Lisää tuomioita Helsingin opetusviraston miljoonahuijauksesta – tietohallintopäällikkö kauppasi viraston laitteita kotinsa parkkipaikalla

Pisimmän tuomion saanut aiheutti kaupungille yli miljoonan euron vahingon

– (Syytettyjen) toiminta on jatkunut pitkään ja toiminnassa on käytetty hyväksi Suoniemen vastuullista asemaa. Teolla on tavoiteltu ja saatu huomattavaa taloudellista hyötyä. Tekoa voidaan pitää siten kokonaisuutena arvostellen törkeänä, oikeus kirjoitti tuomiossaan.